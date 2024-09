ESCLUSIVA - Ecco la lettera di Grillo a Conte | Sei un autocrate ipocrita Segnalerò le tue minacce

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 17 settembre 2024) Caro Giuseppe, mi scrivi accusandomi per l’ennesima volta – dopo averlo fatto più volte pubblicamente – di avere una visione padronale del movimento e contraria suoi valori democratici. La verità è che, al contrario, ho sempre inteso tutelare i valori democratici su cui il movimento è stato fondato. Dunque, se proprio vogliamo parlare di atteggiamenti contrari ai valori democratici del movimento, questi sono da trovare nelle manovre striscianti con cui si sta tentando di demolirne i presidi, invocandomente un presunto processo democratico, che, come sai bene (ma fingi di non sapere) non può prescinderne. Le ragioni per cui è in corso un tentativo di demolire i presidi democratici del movimento sono peraltro ben note, e non rispondono certo ai suoi valori democratici, ma agli interessi di pochi.