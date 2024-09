Commissione Ue Fitto strappa la delega al Pnrr ma non la libertà di gestirlo Sulla sua strada il controllore Dombrovskis

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Giorgia Meloni ha ottenuto quello che voleva. E’ arrivata una vicepresidenza esecutiva conalla Coesione e alle Riforme. Non è certo il portafoglio economico che fu assegnato a Paolo Gentiloni nella passata legislatura (per quello sarebbero serviti rapporti molto più distesi), ma Raffaeleavrà un ruolo cruciale nella nuovaeuropea nominata questa mattina da Ursula von der Leyen. Anche perché il ministro italiano per gli Affari Ue gestirà anche i fondi del, come auspicato da Palazzo Chigi. Ma la nomina che dalla premier e dal suo governo è stata salutata con entusiasmo può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Pere per lo stesso esecutivo.