Chiara Petrolini l’orrore dei neonati di Traversetolo | la ricerca come abortire il secondo figlio su Google

(Di martedì 17 settembre 2024) Parma, 17 settembre 2024 – Si chiamala ragazza di 22 anni al centro delle indagini sui duetrovati morti in una villetta di, accusata di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Una giovane apparentementetante, babysitter occasionale e sempre pronta a dare una mano al centro estivo. Ieri la procura di Parma ha dito cheavrebbe agito da sola, inducendosi il parto in solitudine a casa, per poi uccidere e nascondere il cadavere delin una buca in giardino. Sarebbe stato il cane di famiglia a fiutare qualcosa, portando la nonna della 22enne al tragico ritrovamento. Ma quel 9 agosto néné la sua immediata famiglia erano a: si trovavano in vacanza a New York.