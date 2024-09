Chi è Jessica Morlacchi da Tale e Quale Show al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 17 settembre 2024) Impossibile non ricordarla nei Gazosa, vero e proprio trampolino di lancio per lei, tanto che in seguito ha scelto di seguire la carriera da solista. L’abbiamo vista in numerosi programmi televisivi, come a, Oggi è un altro giorno al fianco di Serena Bortone e, dal 16 settembre 2024, al, nel cast Vip. Chi è: biografia, carriera e curiosità. Chi è: la biografia Nata a Roma il 17 luglio 1987,si fa conoscere dalpubblico con i Gazosa, ma, prima della band, ha creato gli Eta Beta (in seguito Zeta Beta). Sa cantare, suonare il basso: la consacrazione arriva nel 2001, quando vince il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con la canzone Stai con me (Forever). Nello stesso anno, il tormentone www .mipiacitu, che tutt’oggi ascoltiamo volentieri ricordando quelle estati magiche.