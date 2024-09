Audi si dà ai fuoristrada? Ecco il nuovo modello in arrivo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di martedì 17 settembre 2024) La neonataQ6 e-tron presto otterrà la versione Sportback per gli appassionati dei SUV coupé. L’auto arriverà già nei prossimi mesi. Sembra, però, che la casa automobilistica abbia in serbo qualcosa di ancora più piccante. I fotografi di Carscoops hanno catturato delle foto spia di un prototipo camuffato di quella che sembra essere una Q6 Sportback e-tron pronta per la Dakar, con ampie modifiche. Le immagini sono disponibili al seguente link:Q6 Sportback E-Tron Prototype Looks Wild In Dakar-Inspired Spec Il prototipo EV potrebbe essere descritto come l’esatto opposto della RS Q6 Sportback e-tron focalizzata sulla strada che abbiamo individuato qualche mese fa.