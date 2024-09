Adani | Dimenticate il Napoli di Spalletti non ci sarà più Il codice di Conte è un altro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2024): «ildi, non cipiù. Ildiè un» Danieleha parlato deldinel corso della puntata di Viva el Futbol: «Ho visto ila Cagliari, è stata una partita complicata perché le parate di Meret sono state difficili. Ha fatto tre miracoli. Meret ha messo la differenza. Mi piace l’anima e la ferocia agonistica diche quando inizia un cammino ha sempre delle risposte. Dopo Verona c’è stata la reazione. Il calciatore simbolo, portatore di questo messaggio, è Lukaku. Al di là dei due gol e due assist in due partite, vado oltre e vedo che è già diventato il pilastro del. Osimhen è stato il centravanti dello scudetto ma è stato già dimenticato. Trae Lukaku c’è una connessione che è la garanzia per il. Avete visto come manda in porta Kvara o Kvara gli ridà il pallone?”.