Acque minerali cresce l’allarme | Non si può andare avanti così L’ordinanza anti-alcol non funziona

(Di martedì 17 settembre 2024) Imola, 17 settembre 2024 – Ancora un risveglio da dimenticare per le. Domenica mattina, all’indomani di una nuova serata ad alto tassoico da parte di alcuni gruppi di giovani, il polmone verde della città era di nuovo disseminato di bottiglie di vetro e rifiuti abbandonati in vari punti. Eil comitato degli Amici del parco, nato nei mesi scorsi per chiedere una migliore gestione dell’area, torna alla carica. “Ci risiamo, non se ne può più – protesta il comitato via social –. Nonostantee le varie segnalazioni, il problema legato all’abbandono di bottiglie di vetro e rifiuti (ma anche danneggiamenti, in questo caso dei cestini) continua invano. L’unica soluzione sono maggiori controlli e ingressi disco/parco divisi”.