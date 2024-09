27 sfumature di Bob Dylan

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 17 settembre 2024) Parla solo con la musica Bob, da sempre insofferente alle interviste e ai contatti con i media. Lo fa senza tenere nulla nel cassetto, pubblicando tutto quello che ha registrato, in studio come dal vivo, con una frequenza e una prolificità che non ha eguali nella storia della musica contemporanea, quasi a voler sottolineare che la sua voce la si ascolta nei dischi, non nei talk show, e che quel che ha da dire è nelle strofe delle sue canzoni non nelle dichiarazioni ai giornali. Uno dei primi a comprendere l’attitudine del futuro premio Nobel fu Klas Burling, giornalista della radio nazionale svedese, famoso per essere stato tra i primi ad intervistare i Beatles. Burling, nel 1966, si trovò di fronte il “l’affabile” menestrello reduce da una notte insonne in un hotel di Stoccolma.