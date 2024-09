Un nuovo PENNY nel cuore di Pescara

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) (Adnkronos) - Con l'apertura del 458° punto vendita d'Italia, il brand cresce e si fortifica in Abruzzo Cernusco sul Naviglio – 16 settembre 2024. Domani 17 settembre aprirà ildi, il sesto punto vendita nella regione Abruzzo e il secondo della città nel giro di pochi mesi, confermando dunque il forte interesse dell'insegna per il territorio. Il negozio è situato in Piazza dei Martiri Pennesi n. 5, nella zona centrale di, di fronte ad un ampio parcheggio pubblico e a pochi passi dalla stazione centrale. La struttura preesistente è stata rimodernizzata e ottimizzata per garantire uno spazio di prossimità per la spesa pedonale e non; grazie agli interventi attuati il negozio conta su di un'area di vendita di 500 mq.