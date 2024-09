Trump | Attentati contro di me colpa di Kamala Harris e Biden

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’America sembra spaccarsi ulteriormente con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali del 5 Novembre. Il clima politico è sempre più teso, alimentato dai continui scontri tra Donald. L’ex presidente degli Stati Uniti ha accusato i suoi avversari politici, in particolare il presidente Joee la stessa, di essere responsabili di una “retorica incendiaria” che avrebbe istigato i recentidi lui. LE ACCUSE DIDopo il secondo tentativo sventato di attentatola sua vita, questa volta a Palm Beach, in Florida,ha dichiarato che il sospettato sarebbe stato motivato dal linguaggio aggressivo usato da. “Glidi me sonodella retorica di“, ha dettoin un’intervista a Fox News Digital, puntando il ditoi suoi rivali.