Sinwar | Pronti a una guerra di logoramento E si complimenta con gli Houthi

(Di lunedì 16 settembre 2024) L'asse "del male iraniano"- così lo chiama il premier israeliano Benjamin Netanyahu - è tornato a colpire lo Stato ebraico dai due fronti caldi oltre a Gaza, Yemen e Libano, con il primo ministro che ha promesso agliil pagamento di "un caro prezzo" per le loro azioni e a Hezbollah che la situazione al confine nord di Israele "non continuerà" e richiederà un "cambiamento nell'equilibrio di potere". "La resistenza si sta preparando per una battaglia die spezzerà la volontà politica del nemico proprio come ha spezzato la sua volontà militare". È invece uno dei passaggi della lettera del leader di Hamas, Yahya, al capo deglidello Yemen Abdel-Malek al-, con il quale si congratulato per l'attacco di ieri contro Israele.