Roma | controlli tra Alessandrino e Torre Maura 6 denunce e 5 multe

(Di lunedì 16 settembre 2024) Operazione dei Carabinieri nei quartieri orientali I Carabinieri della stazione, supportati da altre pattuglie della compagnia Casilina, hanno svolto una serie dinei quartieri, Casilino e. L’operazione ha portato a seie cinqueper violazioni al codice della strada.per droga e altri reati Tra i denunciati, la maggior parte è stata fermata per reati legati alla droga: Un 22enneno è stato trovato in possesso di tre dosi di hashish, per un totale di circa 4 grammi, e 30 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Un 41enne polacco e dueni di 40 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono stati trovati con 21 grammi di sostanza da taglio, tipo mannitolo, e materiale per il confezionamento.