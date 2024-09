Replica La Rosa della Vendetta in streaming puntata del 15 settembre 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 16 settembre 2024) Doppio appuntamento stasera, domenica 15, con la soap turca La. Ecco iper rivedere gli episodi 19 e 20 trasmessi da Canale 5 in. Gulcemal ha pedinato Deva fino al lago credendo di riuscire a coglierla in flagrante. In realtà , la ragazza è lì per inviare dei messaggi alla madre defunta, scoccando frecce nell’acqua. Gulcemal ripensa agli avvenimenti e se la prende con sé stesso per aver perso tutto. Ibrahim racconta a Deva e Ipek la vera storia di Zafer: Armagan è il fratello di Gulendam e Gulcemal.