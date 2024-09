Patente a punti dei cantieri la maggioranza vuole rinviarla al 2025

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’avvento delladeiè attualmente previsto per il primo ottobre 2024, anche se l’intenzione dichiarata delle forze che compongono laal. In ben tre emendamenti identici al decreto Omnibus presentati alle commissioni Bilancio e Finanze del Senato da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, infatti, viene chiesto che l’avvio del sistema a crediti possa essere spostato a gennaio, con un rinvio dunque di tre mesi rispetto a quanto già previsto. La misura, che ha il principale obiettivo di garantire la sicurezza neiitaliani, non convince anche le opposizioni di governo, con il Pd e le Autonomie che hanno chiesto un rinvio addirittura più ampio: sei mesi (primo aprile). Poco convinti del potenziale valore aggiunto dellasono anche i costruttori che, infatti, chiedono una sua modifica.