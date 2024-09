Non so se oggi entro Grande Fratello l’annuncio del discusso concorrente gela il pubblico

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 16 settembre 2024) A seguito dei recenti avvenimenti, il nome di Lino Giuliano è finito al cdi una controversia, con voci che parlano di una possibile squalifica dal programma televisivo “”. La situazione è degenerata a causa di uno scambio di battute tra Lino e il tiktoker Enzo Bambolina, che ha scatenato una bufera sui social media. Lino Giuliano, che era stato annunciato come nuovodel programma solo la scorsa settimana, è stato oggetto di critiche dopo questo episodio. Molti utenti sui social hanno chiesto provvedimenti severi, arrivando a suggerire la sua immediata esclusione dalla casa del “”. L’ex volto di “Temptation Island”, durante la settimana, ha provato a difendersi, scusandosi pubblicamente per le sue parole e dichiarando di non voler offendere nessuno. “Me ne vado da Domenica In”.