Non so se ci sono precedenti Open Arms Meloni deve tacere | ecco la democratica Elly Schlein

(Di lunedì 16 settembre 2024) "È estremamente inopportuno che la premier commenti un processo che è in corso, non so se cidei":, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, lo ha detto a proposito delle parole di Giorgiasul processo. Processo che vede imputato il ministro Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. "È incredibile che un Ministro della Repubblica Italiana rischi 6 anni di carcere per aver svolto il proprio lavoro difendendo i confini della Nazione, così come richiesto dal mandato ricevuto dai cittadini - aveva commentato la premier su X, riferendosi alla richiesta del pm -. Trasformare in un crimine il dovere di proteggere i confini italiani dall'immigrazione illegale è un precedente gravissimo. La mia totale solidarietà al Ministro Salvini".