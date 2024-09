L' offensiva in Libano spacca i leader di Israele Chi dice no alla nuova guerra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 16 settembre 2024) È scontro sempre più aperto tra Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa israeliano Yoav Gnt che si oppone a una grande operazione militare contro il. Mentre un comandante in posizione di rilievo all'interno dell'IDF spinge per un'contro Hezbollah, il primo ministro sembra, seconda quanto riporta il Times of Israel, sostenere la richiesta di un'operazione di terra e persino minacciare ancora una volta di licenziare il suo ministro della Difesa. L'emittente pubblica Kan e il notiziario Channel 13 riportano entrambi che il capo del Comando Settentrionale, Ori Gordin, sta facendo pressione per lanciare un attacco su larga scala, mentre Gnt e il capo di stato maggiore dell'IDF Herzi Halevi sono molto più cauti.