LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | colpaccio Alinghi battuta Ineos! Luna Rossa a rischio rinvio

(Di lunedì 16 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:16 Partenza posticipata alle 15.24. Ricordiamo che secondo le previsioni ci dovrebbe essere un aumento del vento tra le 15.30 alle 16.00, ma serve un aumento considerevole. 15:12 Regata che dovrebbe partire alle 15.19, ma in questo momento siache American Magic sono ferme e neppure trainate dai gommoni. 15:08 Tra pochi minuti toccherebbe a. L’imbarcazione italiana è alla ricerca del quinto punto che vorrebbe dire qualificazione alla finale. 15:04Britannia continua in ogni caso a guidare saldamente nella serie. Per i britannici un rassicurante 4-1 con gara 6 che probabilmente non si terrà oggi come da programma. 15:02 Regata surreale con la caparbietà degli svizzeri a farla da padrone. Lentamente e stancamentetaglia il traguardo e conquista il primo punto della sua semifinale.