Le commissioni sui pagamenti volano a 93 miliardi nel 2023 e spingono risultati delle banche italiane

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lesui servizi di pagamentotoccano la cifra record di 9,3nel, con un Cagr 2021-del 6%. A trainare tale performance sono i ricavi che lederivano dall’uso che i clienti fannocarte di pagamento, che registrano un Cagr dell’11%. Se da un lato il 2024 sarà l’anno in cui in Italia idigitali uguaglieranno quelli in contante, dall’altro le nuove normative UE, tra cui la PSD3 e l’euro digitale, liberalizzeranno il settore ulteriormente, costringendo lead investimenti aggiuntivi in adeguamenti. Le innovazioni regolamentari UE in ambito di strumenti e sistemi di pagamento, come quelle per l’euro digitale, potranno rappresentare per lesia un’opportunità di crescita che un rischio.