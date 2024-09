Gioele morto a 9 anni il padre scrive a Fedez | parole dure

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nel pomeriggio di sabato 14 settembre 2024, un bimbo di appena 9, èdavanti ai suoi amici nel campetto di calcio dove stava giocando nel quartiere San Nicola di Ozieri, in provincia di Sassari. La vittima di questo tragico incidente si chiamavaPutzu: ildel piccolo ha scritto un duro messaggio a. Il rapper infatti si sarebbe esibito dopo la morte di, cosa che ha fatto nascere accese polemiche. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Musica in lutto, muore a 70una vera leggenda: forse un infarto alla guida Leggi anche: Jovanotti, devastante lutto per lui e la sua famiglia Tragedia a San Nicola di Ozieri, bambino muore in un campo da calciosi trovava al campo sportivo “Meledina”, nella frazione di San Nicola di Ozieri, a giocare a calcio con alcuni coetanei. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 di sabato, 14 settembre.