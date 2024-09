Europei di Beach Soccer Maschile l’Italia è sconfitta in finale dal Portogallo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 16 settembre 2024) Alghero – Grandi gli applausi dellaArena di Alghero per gli Azzurri delche, nella giornata di ieri, hanno staccato la seconda posizione inaglidel calcio sulla sabbia. E’ stata una partita combattuta contro il, che ha portato a casa il titolo continentale. Il risultato è stato quello di 5-1 per gli avversari dei giocatori tricolori. Gabriele Gravina, presidente della Figc, come riporta figc.it: “È stato un altro grande Europeo nonostante lain, mi congratulo con il Ct Del Duca e con tutti gli Azzurri che, dopo il successo del 2023, hanno confermato di valere l’élite delcontinentale a suon di ottimi risultati e prestazioni eccellenti”. Gli Azzurri stanno rientrando in Italia nella giornata di oggi e sbarcheranno all’Aeroporto di Fiumicino.