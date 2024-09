E’ un Matelica esplosivo Quattro sberle a Fabriano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) CERRETO 14 CERRETO (4-2-3-1): Mazzoni; Proietti Zolla, Marino, Stortini (16’st Carnevali), Grassi; Gori, Trillini (1’st Nacciarriti); De Sanctis, Bagnolo (16’st Marinelli), Conti (20’st Isla), Peluso. All. Caporali(4-3-3): Ginestra; Rosolani (40’st Zappasodi), Lucarini, Mistura, Wahi (24’pt Merli); Aquila, Frulla, Gabrielli (30’st Gashi); Veneroso (33’st Stroppa), Antonioni (21’st Giovannini), Strupsceki. All. Santoni Arbitro: Pigliacampo di Pesaro Reti: 2’pt Frulla, 10’pt Peluso, 15’pt Antonioni, 32’pt Veneroso su rigore, 10’st Veneroso Note: ammoniti Grassi, Stortini, Conti, Isla, Ginestra; recupero 2’pt, 3’st. Spettatori 500 circa Debutto amaro, di fronte al proprio pubblico, per IlCerreto che contro ilesce sconfitto per 4-1, squadra molto solida, esperta, subito competitiva e già capolista dopo 2 gare.