Covid alalrme per la nuova variante XEC | sempre più diffusa ecco i sintomi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Allerta per unadi, denominata XEC, che potrebbe presto diventare la più. Si tratta di una forma virale in grado di conferire al virus un vantaggio in termini di trasmissione rispetto alle varianti precedenti e che potrebbe quindi imporsi sulle varianti Flirt e FluQe più contagiose. XEC è stata identificata per la prima volta in Germania nel mese di giugno, ed è in crescita in Danimarca, Olanda e Regno Unito. Segnalazioni di casi dilegati allasono in aumento anche negli Stati Uniti e in Canada. “XEC sta sicuramente prendendo il comando Sembra proprio che questa sia la prossima” ha affermato sui social il dott.