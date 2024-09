Ciao Fedez mentre cantavi ad Ozieri io padre del bambino deceduto a 200 metri da te ero per terra con mio figlio chiedendogli di riaprire gli occhi Potevi non cantare | il papà di Gioele scrive al rapper

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) “, ti facevo una persona più umana visto che hai dei figli”. Sono queste le parole con cui Ivan Putzu,di, ildi dieci anni morto ain seguito all’impatto con una porta di calcio, si è rivolto direttamente al cantante milanese, che proprio in quelle drammatiche ore era impegnato sul palco per la festa cittadina. “Io, in quel momento cheadPutzu sul suo profilo Facebook – io,di, ila 200da te, ero per, con miodiglie chiedendo di prendere la mia vita, e di lasciare vivere lui. Noi abitiamo ad Olbia, siamo venuti aperché miocantava le tue canzoni, e voleva vedertidal vivo. Tutto questo non gli è stato possibile.nonper una sera e rispettare il mio dolore”, conclude Putzu.