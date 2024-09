Calcio | Udinese corsara in rimonta a Parma ed in testa alla Serie A dopo 13 anni Lazio vincente sul Verona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’si guadagna un momento di gloria importante inA:quarta giornata, per la prima volta da 13a questa parte guadagna ladella classifica del massimo campionato. Lo fando e battendo ilper 2-3 proprio nel giorno della prima parte di celebrazioni del centenario dello stadio Ennio Tardini. All’Olimpico, invece, ce la fa lache batte ilper 2-1.2-3 Il primo gol delarrivanemmeno due minuti, sugli sviluppi di un angolo che vede Mihaila trovare in mezzo Delprato per il gol del vantaggio tra la sorpresa generale. Reagisce, e lo fa bene, l’, che si propone più volte in attacco, e sfiora diverse volte il pareggio, facendo tremare a più riprese Chichizola con Lucca, Payero, Karlstrom e Coulibaly. Il raddoppio ducale arriva a 2? dall’intervallo con Bonny che scappa via e usa il palo per realizzare.