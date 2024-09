Big Bill | Tra poco saranno 5 anni da sobrio ho avuto una seconda possibilità

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il wrestler AEW Bigcon un passato anche in WWE come Big Cass/Colin Cassidy è tornato di recente a parlare della sua dipendenza peggiore, l’alcolismo. Il tutto è cominciato dopo il suo licenziamento dalla WWE nel 2018, in quel momento ha iniziato a bere e da li in avanti la sua carriera sembrava fosse finita, anche grazie ad un infortunio rimediato ad uno show indipendente causato proprio dal suo stato psicofisico alterato. In suo aiuto è accorso Diamond Dallas Page, che lo ha aiutato a disintossicarsi e lo ha inserito ad Impact Wrestling. Il lavoro ad Impact gli ha garantito un contratto con la AEW nel 2022.