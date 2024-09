Alien | Earth Noah Hawley | Dopo la visione chiuderete la porta a chiave per paura che entrino gli Xenomorfi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 settembre 2024) L'autore della nuova serie in arrivo per il franchise è apparso molto convinto del potenziale horror della storia Neanche il tempo di metabolizzare l'ultimo capitolo cinematografico del franchise,: Romulus, che è già l'ora di immergersi nel prossimo capitolo della saga,, il cui debutto avverrà in streaming su FX negli Stati Uniti e su Disney+ a livello internazionale. "C'è qualcosa nel vedere con i propri occhi uno Xenomorfo sulla Terra", ha anticipatoa proposito dell'attesa serie televisiva basata sul film di Ridley Scott. "È davvero agghiacciante pensare che si muova qui tra noi, e quindi non posso dirvi in quali circostanze lo vedrete, ma lo vedrete - elaquella