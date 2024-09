Adriano Panatta analizza l’Italia in Coppa Davis | Berrettini ritrovato e Cobolli sorprendente Sinner è un esempio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) Calato il sipario sul Round Robin dia Bologna.ha concluso gli incontri del Gruppo A con tre vittorie e si è qualificata da prima alla Final Eight di Malaga, che dal 19 al 24 novembre andrà in scena sul veloce indoor in Spagna. Gli azzurri andranno a caccia del secondo successo consecutivo dopo quello dello scorso anno, con Jannikgrande protagonista. Adre quanto accaduto alla Unipol Arena è statonell’ultima puntata della Domenica Sportiva, in onda su Rai 2 HD. Il campione di Roma e del Roland Garros nel 1976, nonché trascinatore delinin quello stesso anno, ha fatto il punto della situazione. “Abbiamo chiuso al primo posto del girone, giocheremo contro l’Argentina o l’Australia la prima partita a Malaga, lo sapremo giovedì nel sorteggio.