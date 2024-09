A Hollywood la sfida tra le vecchie glorie Serie A e Liga MX | Totti il capitano c’è Hugo Sanchez

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Unatranella cornice unica di. Morris Pagniello, ex calciatore italo-australiano e ora agente e imprenditore, ha organizzato un incontro speciale tra leggende dellaA e dellaMX che si svolgerà l’1 dicembre in California. Da una parte le leggende dellaA capitanate da Francescoe arricchite da giocatori del calibro di Marco Materazzi, Christian Vieri. Saranno presenti anche veterani come Alessandro Costacurta, Luca Toni, Massimo Oddo, Alessandro Matri e Cristian Brocchi. Dall’altra parte, laMX schiererà campioni del calcio messicano come, Paul Aguilar, Francisco ‘El Maza’ Rodríguez, Matias Vuoso e Jorge Campos, portiere che ha fatto la storia con le sue parate spettacolari e il suo stile inconfondibile. Anche Aldo de Nigris e Cesar Villaluz attesi tra i protagonisti dell’evento.