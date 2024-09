LIVE F1 GP Azerbaijan 2024 in DIRETTA | a breve la gara Leclerc e Sainz cercano la doppietta

Leggi tutta la notizia su oasport

12.47 Piloti in attività con almeno una vittoria a Baku. 2 – PEREZ Sergio (2021, 2023) 1 – RICCIARDO Daniel (2017) 1 – HAMILTON Lewis (2018) 1 – BOTTAS Valtteri (2019) 1 – VERSTAPPEN Max (2022) 12.43 Team con più vittorie: RED BULL (4) Il Drink Team si è imposto con Daniel Ricciardo (2017), Sergio Perez (2021, 2023) e Max Verstappen (2022). 12.39 Piloti in attività già saliti sul podio di Baku: 5 (2-1-2) – PEREZ Sergio 2 (1-1-0) – HAMILTON Lewis 2 (1-1-0) – VERSTAPPEN Max 2 (1-1-0) – BOTTAS Valtteri 1 (1-0-0) – RICCIARDO Daniel 1 (0-0-1) – STROLL Lance 1 (0-0-1) – GASLY Pierre 1 (0-0-1) – RUSSELL George 1 (0-0-1) –Charles 12.35 Su questa pista il monegasco ha fatto quattro volte la pole, ma non ha mai vinto: sembra essere l'occasione giusta per sfatare il tabù. 12.