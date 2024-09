Le note di Rtc C’è anche Ciardi maestro pratese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Un pomeriggio festivo su Rete Toscana Classica con grandi esecutori come Benedetti Michelangeli per Mozart del Concerto in do maggiore K503 (alle 18,40), cui segue alle 19,15 il violino di Accardo per il Concerto n.3 di Bruch. Una sorpresa alle 23,10, ovvero la musica di Cesare(1818-1920), pretigiosodella zarina di Russia, che scrisse per flauto: "Un sospiro del cuore" eseguito da Roberto Fabbriciani; seguono elegie di Cajkovskij, Fauré, Debussy e Nino Rota. Domani alle 17.02 il vigore delle Rapsodie ungheresi di Liszt (registrazioni del 1963), cui segue il progetto radiofonico de "Il suono dei secoli", un viaggio nel Rinascimento musicale: le chiese. Da non perdere la "Messa da requiem" di Verdi registrata nel 1959 , diretta da Reiner con voci soriche (alle 20,30).