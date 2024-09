La Terra avrà due lune per quasi due mesi | ecco quando e come vederle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Lasta per accogliere un ospite celeste inaspettato. Dal 29 settembre al 25 novembre 2024, il nostro pianetatecnicamente due: la nostra fedele compagna di sempre e una nuova, piccola e temporanea mini-luna. Cos'è questa mini-luna? La mini-luna in questione è l'asteroide 2024 PT5, un corpo celeste di circa 10 metri di diametro scoperto l'8 agosto 2024. Questo piccolo oggetto, grande quanto un camion, sarà catturato dalla gravità terrestre e orbiterà intorno al nostro pianeta per 56,6 giorni Perché avremo due? Il fenomeno si verifica a causa dell'interazione gravitazionale tra lae l'asteroide. 2024 PT5 fa parte di una classe di oggetti chiamati asteroidi Arjuna, caratterizzati da orbite simili a quella terrestre.