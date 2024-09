Il tumore purtroppo ha vinto Lutto nel calcio italiano morto l’ex giocatore di Serie A

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 15 settembre 2024)nelcalciatore è: la terribile notizia viene a galla soltanto adesso ma il decesso dell’uomo risalirebbe a ieri, 14 settembre 2024 presso l’ospedale Merlo di La Maddalena, dove era ricoverato a causa di unche lo affliggeva da anni. Lo sportivo, nato a Palau il 29 maggio 1956, ha dedicato la sua vita al, diventando un simbolo per molti appassionati e per le squadre con cui ha militato. Parliamo di Marco Piga, gemello di Mario Piga. L’uomo ha iniziato la sua carriera calcistica giovanissimo, esordendo con la Torres, una delle squadre più storiche della Sardegna. >> “Addio leggenda”.nello sport, se ne va uno dei più campioni grandi. Tutti in lacrime La sua passione e il suo talento lo portarono a trasferirsi inB con la Lucchese, dove si fece notare per le sue abilità di attaccante.