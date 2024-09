I leoni di Sicilia 2 si farà? Ecco cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 15 settembre 2024) Al momento non si hanno notizie precise riguardo Idi2, la serie Disney+ tratta dalla saga letteraria di stampo storico di Stefania Auci dedicata alla gloriosa famigliana dei Florio, composta da due romanzi: Idi(2019) e L’inverno dei(2021) che racconta le vicissitudini della famiglia a partire dalla morte di Vincenzo, nel 1868, evento con cui appunto si conclude la prima stagione della serie con Michele Riondino e Miriam Leone. Ad ora, una possibile seconda stagione delle vicende su schermo è meramente ipotetica, e vista l’assenza di comunicati ufficiali da parte della major, non è possibile fornire nemmeno una data provvisoria di messa in onda, ma è ragionevole pensare che un seconda tranche di episodi tratterà appunto le vicende del secondo libro.