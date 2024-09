Golf | gli Stati Uniti tornano a vincere la Solheim Cup Europa battuta in un’ultima combattutissima giornata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Il punteggio finale, 15,5-12,5, dice che gli USAa prendersi laCup dopo che l’avevano vinta per l’ultima volta nel 2017. Quello che non dice è che a Gainesville, in Virginia, la lotta con l’è stata infinitamente più serrata di quello che si potrebbe pensare, per come si era sviluppata a un certo punto la situazione. Alla fine più delle vittorie sono decisivi i pari. All’atto pratico, i match più a senso unico sono i primi cinque, quelli che portano gli States su un vantaggio di 13-8 con Megan Khang, Allisen Corpus e Rose Zhang che battono rispettivamente Emily Pedersen per 6&5, Anna Nordqvist per 4&3 e Carlota Ciganda per 6&4.