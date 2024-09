Fiorentina Palladino | Miglior gara da quando sono qui Sconfitta che ci farà crescere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Firenze, 15 settembre 2024 - Laesce con zero punti dal Gewiss Stadium di Bergamo nonostante sia andata in vantaggio due volte con Quarta e Kean. L'Atalanta ha saputo però rimontare e in chiusura di primo tempo ha piazzato l'uno-due che ha mandato al tappeto la. Prima il colpo di testa in terzo tempo di De Ketelaere, poi il gol di Lookman che nella prima frazione è parso imprendibile. Mister Raffaelesi è detto però molto contento per la prestazione offerta dalla sua squadra. La speranza è che i punti comincino ad arrivare già domenica prossima al Franchi contro la Lazio. "L'aspetto mentale non c'entra nulla con la- spiega il tecnico gigliato -, per quarantaquattro minuti abbiamo fatto una grandissima prestazione mettendo in difficoltà l'Atalanta. Potevamo andare sul 3-1, poi in un minuto abbiamo preso due gol.