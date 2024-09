Caso Toti una ferita alla democrazia subita e accettata pure dal centrodestra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) *Presidente ReL Caro direttore, consenta di fotografare la situazioneluce del patteggiamento con la procura fatto dache nelle motivazioni con cui è stato realizzato certamente ridicolizza l'originaria impostazione accusatoria della Procura, ma che comunque si risolve anche in una ammissione di colpa (siain questodi una colpa lievissima). Noi invece non sottovalutiamo affatto la gravità di quanto avvenuto. Nel nostro Paese l'uso politico della Giustizia in modo scientifico fu praticato per la prima volta, e al massimo della sua potenza di fuoco, dal pool dei pm di Milano e dai famosi quattro giornali contro il Psi di Craxi, l'area didella Dc, i tre partiti laici. Quando però Berlusconi entrò in politica, il pool cambiò spal suo fucile e concentrò il fuoco contro di lui e le sue aziende.