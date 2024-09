Cagliari-Napoli 0-4 gli azzurri calano il poker

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 15 settembre 2024)0-4, Man of the match Romelo Lukaku con un gol e 2 assist Cronaca e tabellino della partita Nonostante una prestazione non totalmente negativa del, ilesce vittorioso con un secco 4-0 ai danni dei rossoblù. La prima frazione diè tutt’altro che noiosa. Le due squadre si affrontano a viso aperto, con tanti duelli interessanti: su tutti ovviamente quello tra Mina e Lukaku che infiamma la partita fin dai primissimi minuti. Una battaglia continua dove il centravanti delemerge soprattutto in occasione del gol: il belga è infatti bravo a staccarsi e a pescare Di Lorenzo che, su una traiettoria velenosa, trova la deviazione proprio di Mina per battere un incolpevole Scuffet.La reazione delnon si fa attendere, con Piccoli e Luvumbo senza dubbio i più attivi, seppur non particolarmente concreti.