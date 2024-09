Vaccini mRna contro il tumore? I primi test promettono bene

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 settembre 2024) L’immunoterapia antitumorale a base di, in fase di sperimentazione, sta mostrando risultati sorprendenti nel trattamento di tumori come il melanoma, ilal polmone e altri tumori solidi. Nella fase I dello studio, che rappresenta il primosu esseri umani, i risultati mostrano che la terapia ha generato una risposta immunitariail cancro ed è stata ben tollerata dai pazienti. Gli effetti collaterali riportati includono affaticamento, dolore al sito di iniezione e febbre, ma non si sono verificati eventi avversi gravi. Lo studio, sponsorizzato da Moderna e condotto da ricercatori del King’s College di Londra e del Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, sarà presentato alla conferenza della Società Europea di Oncologia Medica a Barcellona il 14 settembre.