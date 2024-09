Una discoteca per Capannori Il piano del sindaco Del Chiaro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Unanella Piana, in particolare a? Il, Giordano Del, 34 anni, il più giovane primo cittadino della storia capannorese (ha soffiato il primato a Menesini che ne aveva 40 quando cominciò a guidare il Comune), ci proverà. Un territorio di quasi 50 mila abitanti e baricentrico può dirsi legittimato ad una simile novità, visto che anche a Lucca, questo tipo di attività scarseggiano. Bisognerà capire il modo con cui procedere. I primi passi sono già stati fatti, come dimostrano le serate di musica per il dopo cena per i ragazzi, organizzate sia durante gli eventi estivi, sia alla festa dell’aria. Anche il famoso e tradizionale concerto del primo Maggio, da un paio di edizioni viaggia con una manifestazione allestita in collaborazione con dj e radio nazionali, che precede o segue il concertone.