Robur | il tecnico Voria ‘guida’ il futuro | Finalmente scendiamo in campo

(Di sabato 14 settembre 2024) Proprio come è accaduto alla prima squadra, prenderà il via suldel San Donato Tavarnelle il cammino dell’Under 19 della. In panchina mister Gill. "iniziamo – le parole delbianconero –, dopo un percorso che insieme a Marco Cataldo abbiamo iniziato già da gennaio febbraio. Il primo passo è stato parlare con le società del territorio, per trovare un punto d’incontro, poi siamo passati allo scouting, avremmo visto 300-400 partite in questi mesi. Ripartire non è mai semplice ed è ancora più complicato quando una società arriva da nove anni difficili: devi conquistare la fiducia dei ragazzi e delle loro famiglie. Vedere oggi tanti giovani alè una grande soddisfazione. I rapporti attuali con i club locali? Ci siamo riparlati, ma è più Pierangioli che si occupa di questo tema. Con la bontà del nostro lavoro speriamo di convincere tutti".