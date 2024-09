Raccolta delle pappe per le colonie feline

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Dopo la pausa estiva torna laper lepresenti in Brianza e gestite dall’Enpa di Monza. Una iniziativa importante per rifornire la dispensa dei gatti. L’appuntamento è per oggi a Seregno, nel negozio “L’isola dei tesori“ in viale Circonvallazione. I volontari saranno presenti dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Serve cibo per gatti “umido“ di media qualità in lattine da 400 grammi, ma vanno bene anche le buste da 100 grammi, più adatte per i membri della colonia più fragili o anziani. B.Api.