' Noi Festival' a Napoli in 20mila per il pastore Franklin Graham VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 14 settembre 2024) AGI - Oltre ventimila le persone di ogni eta', italiani e stranieri provenienti dal Centro-Sud Italia, in piazza del Plebiscitoper il 'Noi' e ascoltare ilevangelico, leader della BillyEvangelistic Association (Bgea), chiesa evangelica fondata da suo padre Billy e della Samaritan Purse, noto anche per essere supporter di Donald Trump. Per la terza volta in Italia, il 'Noi' arrivadopo le iniziative svolte a Milano nel 2022 e nel 2023 a Roma. Una sera di preghiere cantate da diverse band dal palco di piazza del Plebiscito e dai fedeli raccolti nel luogo dei grandi eventi ospitati nel capoluogo partenopeo.