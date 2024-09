' Netanyahu fronte di guerra in Libano il prima possibile'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Il primo ministro Benjaminin una discussione strategica con i responsabili della sicurezza avrebbe detto che l'obiettivo di Gerusalemme è di avviare undicon ilil. Lo riferisce Channel 13. I funzionari della sicurezza ritengono che ila nord richiederà una riduzione delle forze che combattono a Gaza. Secondo un collaboratore anonimo di, non sono stati fissati i tempi per il trasferimento, ma potrebbe avvenire tra qualche settimana o qualche mese. "La situazione nel nord non può continuare. L'Idf deve prepararsi per un'ampia campagna in", ha detto il premier.