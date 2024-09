LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa cerca la doppietta con gli americani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.46 SORPASSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!DAVANTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Nel primo quarto del secondo tratto di bolinapassa davanti agli. 15.46 American Magic deve riprendere velocità dopo l’errore,ha tre nodi in più (27 a 24) e ora a all’attacco! Il vento soffia a nove nodi, è sceso negli ultimi minuti. 15.45transita con un ritardo di sei secondi. American Magic va giù dai foil per un paio di secondi! Momento decisivo. 15.44 Ad American Magic serve una strambata per entrare nel gate, la manovra è lenta mentreè risultata più efficace. 15.43 RIMONTAAAAAAAAA!trova una pressione più interessante, recupera un centinaio di metri e si porta a 40 metri di distacco. Le due barche sono separate 15.42è indietro di 140 metri.