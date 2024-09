La peste suina fa ancora paura La ricetta di animalisti e Wwf | Si deve sospendere la caccia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Dopo i casi di Blue Tongue a Bergamo, anche a Brescia arrivano le prime restrizioni negli allevamenti che rientrano nel raggio di 20 km dalle positività. Il divieto di mostre, esposizioni, fiere e mercati di bovini, ovini e caprini, già esistente nelle province di Varese, Lecco, Como, Bergamo, Monza Brianza e Pavia, ora è stato esteso anche a Brescia, Milano e Sondrio. Per Brescia, in particolare, dopo l’ordinaza regionale di ieri rientrano nella zona di restrizione i comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Corte Franca, Erbusco, Iseo, Palazzolo sull’Oglio, Paratico e Pontoglio. La malattia trasmessa dal moscerino non colpisce l’uomo e non infetta il latte e la carne ma può comunque causare la morte dell’animale.