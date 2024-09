La Francia scopre De Zerbi | Schietto e appassionato con i giocatori molto esigente e meticoloso

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 settembre 2024) I francesi iniziano a conoscere Roberto De. Noi lo abbiamo avuto per un po’ a Sassuolo, abbiamo conosciuto “il suo calcio”. Poi è stato il turno dell’Inghilterra che con l’allenatore italiano sulla panchina del Brighton ha conosciuto il “Deball”. Ora tocca ai cugini francesi. È soprattutto Rmc Sport a rimanere entusiasta del metodo di lavoro dell’ex Sassuolo e Brighton. “nel rapporto con i, maappena conduce una seduta in campo, Roberto Deha imposto il suo stile fin dal suo arrivo a Marsiglia. «Ho il sangue caldo! Voglio essere al centro delle cose, vivo l’allenamento a modo mio e in generale non mi piace stare in secondo piano!» Roberto Deha il suo metodo e lo applica ogni giorno. Impone il suo stile“.