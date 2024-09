È tempo di aprire la mente Imprenditori in Oriente per disegnare il futuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Missione in Asia per Confindustria Varese: ha preso il via ieri, venerdì 13, e durerà fino a lunedì 23 settembre. Mete toccate Giappone e Singapore, per una trasferta d’affari che coinvolge 26 trae manager. "Open Mind Tour" il nome dell’iniziativa, un ciclo di viaggi e incontri per accompagnare le imprese alla scoperta degli ecosistemi economici e sociali più innovativi a livello nazionale e internazionale. Momenti pensati per favorire l’interconnessione e la creazione di contatti con altre realtà aziendali multinazionali e non, persone, manager, innovatori, rappresentanti istituzionali e luoghi di ricerca e sviluppo all’avanguardia. L’iniziativa è portata avanti dall’associazione varesina insieme a Confindustria Emilia Area Centro e Confindustria Bergamo.