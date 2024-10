Dagli Usa arriva la super-uva (Di sabato 14 settembre 2024) AGI - Unire i moscati e la Vitis vinifera (l'uva da tavola) per ottenere una "super" uva con qualità superiori. È questo l'obiettivo di un progetto avviato negli USA, guidato dall'Arkansas Agricultural Experiment Station e finanziato con 7 milioni di dollari dal National Institute of Food and Agriculture del Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti. I moscati possono essere considerati il più popolare vitigno americano nel mondo dell'uva, ma hanno molte qualità, come la resistenza alle malattie e sapori unici, che sono desiderati nelle specie più popolari di Vitis vinifera (uva a grappolo). Allo stesso modo, la Vitis vinifera, la specie che la maggior parte delle persone mangia come uva da tavola e beve nel vino, ha molte caratteristiche desiderabili per i moscati, come la buccia più sottile, una consistenza più croccante e l'assenza di semi. Agi.it - Dagli Usa arriva la super-uva Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 14 settembre 2024) AGI - Unire i moscati e la Vitis vinifera (l'uva da tavola) per ottenere una "" uva con qualitàiori. È questo l'obiettivo di un progetto avviato negli USA, guidato dall'Arkansas Agricultural Experiment Station e finanziato con 7 milioni di dollari dal National Institute of Food and Agriculture del Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti. I moscati possono essere considerati il più popolare vitigno americano nel mondo dell'uva, ma hanno molte qualità, come la resistenza alle malattie e sapori unici, che sono desiderati nelle specie più popolari di Vitis vinifera (uva a grappolo). Allo stesso modo, la Vitis vinifera, la specie che la maggior parte delle persone mangia come uva da tavola e beve nel vino, ha molte caratteristiche desiderabili per i moscati, come la buccia più sottile, una consistenza più croccante e l'assenza di semi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arriva la l’ultima Superluna del 2024 : scopri come e dove vederla - 400 km. Infine, se desiderate catturare questo momento, scattando magari qualche fotografia, preparate la vostra attrezzatura fotografica in anticipo. Il 17 ottobre, la Luna si troverà a soli 357. La Superluna del Cacciatore vi aspetta per regalarvi una serata indimenticabile sotto le stelle. In questa occasione, il nostro satellite apparirà circa il 14% più grande e fino al 30% più luminoso ... (Quotidiano.net)

Arriva la Superluna Piena in Ariete il 17 ottobre 2024 : non permettiamo a nessuno di metterci i piedi in testa - Il 17 ottobre 2024 alle 13:30 ci sarà la Luna piena nel segno dell'Ariete: simbolicamente l'io vuole il suo spazio, soprattutto nei rapporti. Chi si sente ignorato non lo sopporterà più. Ariete, Bilancia, Cancro e Capricorno i segni più toccati.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Arriva la Super Luna di ottobre - riti e significato - Ottobre, con le sue sfumature dorate e ruggine, ci regala uno spettacolo senza pari. Ma quest'anno, il cielo ha in serbo per noi un evento ancora più straordinario. La Luna piena più grande e luminosa dell'anno sta per arrivare: occhi all'insù giovedì 17 ottobre per ammirare l'ultima Superluna... (Trevisotoday.it)