Chicago Fire 13 | Le foto del primo episodio regalano molte anticipazioni sulla nuova stagione

(Di sabato 14 settembre 2024) Con ladiche si avvicina rapidamente, la NBC ha finalmente rilasciato le primedella première della13, “A Monster in the Field”, che ci offre i primi scorci della. Come si suol dire, un’immagine vale più di mille parole, e questeci rendono sicuramente entusiasti di vedere cosa succederà quando laarriverà il 25 settembre negli stati uniti. Grazie alle nuove, abbiamo ilsguardo ufficiale al Capo Pascal di Dermot Mulroney, compresa quella che sembra essere una conversazione piuttosto intensa con Herrmann. È stato detto che Pascal si scontrerà con alcuni membri della famiglia 51, quindi non saremmo sorpresi se i due non andassero esattamente d’accordo.